Athletico-PR tem duelo direto com Goiás e Novorizontino defende vaga no G-4 contra América-MG

O confronto direto na briga por vaga no G-4 - zona de acesso - entra Athletico-PR e Goiás e a presença do Novorizontino, que tenta seguir brigando pela liderança, são os principais destaques, neste sábado, na sequência da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O confronto mais aguardado vai acontecer a partir das 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Em ascensão na tabela, o Athletico-PR tenta finalmente entrar no G-4 diante do Goiás, que briga pela liderança. Com 30 pontos, os visitantes precisam vencer para igualar a pontuação do Coritiba, enquanto os donos da casa, com 23, também precisam da vitória para ingressar na zona de acesso.

Mais cedo, às 16h, outro concorrente ao acesso também entra em campo. Com 27 pontos, o Novorizontino recebe o América-MG no Estádio Jorge de Biasi tentando se manter firme no G-4. Já os mineiros, com 20, tentam voltar a brigar por acesso.

A bola também rola em Belém (PA), quando a partir das 18h30, Paysandu e Atlético-GO se enfrentam na Curuzu. Com 21 pontos, o visitante quer lutar no pelotão de cima, enquanto os paraenses, com 14, buscam deixar a zona de rebaixamento.

Com mais disputa na parte de cima da tabela, a 16ª rodada segue no domingo, com mais dois jogos em Santa Catarina. A partir das 16h, Criciúma e Ferroviária se enfrentam no Heriberto Hülse, pouco antes de Chapecoense e Remo, às 18h30, na Arena Condá.

Na segunda-feira, às 19h, é a vez de Athletic-MG e Avaí medirem forças na Arena Sicredi, em São João del Rei. Mais tarde, a partir das 21h30, Botafogo-SP e Volta Redonda se enfrentam na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. A rodada termina na terça-feira (15), às 19h30, com o duelo entre Cuiabá e Amazonas, na Arena Pantanal.

Confira os jogos da 16ª rodada:

SÁBADO

16h

Novorizontino x América-MG

18h30

Paysandu x Atlético-GO

20h30

Athletico-PR x Goiás

DOMINGO

18h30

Chapecoense x Remo

20h30

Criciúma x Ferroviária

SEGUNDA-FEIRA

19h

Athletic-MG x Avaí

21h30

Botafogo x Volta Redonda

TERÇA-FEIRA

19h30

Cuiabá x Amazonas