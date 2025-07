Atacante Kerolin, da Seleção Brasileira, participa de nova campanha da Nike

Recentemente, a Nike lançou sua nova campanha "SCARY GOOD" ("METE MEDO"), uma abordagem para acabar com o futebol sem graça e inspirar atletas e fãs por meio de um estilo de jogo criativo e destemido.

A campanha conta com nove filmes inspirados no terror e na sátira dos programas de televisão noturnos, trazendo um elenco formado por atacantes do futebol ? incluindo lendas do esporte, jovens promessas e atletas que estão quebrando barreiras dentro e fora de campo.

Desta vez, a estrela da campanha é Kerolin, atacante da Seleção Brasileira feminina. A jogadora é a protagonista de um dos filmes, em que se torna finalista de um game show noturno chamado "Dribble To Survive" ("Drible Para Sobreviver"), enfrentando um exército de adversários ? e superando todos eles.

"Cresci assistindo às campanhas da Nike Football com meus ídolos e sonhando que, um dia, eu seria a protagonista. Estou emocionada por ter a oportunidade de mostrar que o estilo brasileiro ainda faz os adversários sentirem medo", destacou Kerolin.