Atacante do Chelsea, Pedro Neto diz que quer vencer Mundial por Diogo Jota

Neste sábado, Pedro Neto falou da decisão contra o Paris Saint-Germain, válida pelo Mundial de Clubes. Emocionado, o atacante do Chelsea afirmou que quer vencer o torneio como forma de homenagear Diogo Jota.

"Será a minha segunda final pelo Chelsea, e podemos ser coroados campeões do mundo. Esse é o foco. Eu quero vencer. Quero vencer pelo Diogo. Tenho a sensação de que o Diogo continua protegendo todos que eram próximos a ele. É por isso que quero ser um guerreiro por ele. Domingo não é diferente", disse.

Pedro Neto também destacou que a personalidade de Diogo foi sua inspiração para entrar em campo contra o Palmeiras, nas quartas de final, mesmo em meio ao momento delicado.

"Quando soube da notícia, conversei com o treinador e todos me apoiaram muito. Tínhamos o jogo contra o Palmeiras e não fazia sentido eu não jogar. Com a personalidade do Diogo - algo que sempre me marcou - acho que ele gostaria que a gente jogasse", afirmou.

Reece James, por sua vez, elogiou a equipe do Paris Saint-Germain, mas demonstrou confiança.

"Esperamos um jogo difícil. O PSG é um time incrível, mas também temos um time incrível e vamos surpreender muita gente. Percorremos um longo caminho desde o início", analisou.

A grande final está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.