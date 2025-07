Arthur Cabal vibra com vitória do Botafogo em clássico: "Grande resultado"

O Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 neste sábado, pela 13 rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O atacante Arthur Cabral abriu o placar para o Glorioso. Foi o primeiro gol do jogador com a camisa alvinegra.

"Grande resultado contra uma grande equipe, um clássico. Foram três pontos muito importantes para a gente. No primeiro tempo, acredito que tivemos as melhores chances. No segundo tempo, conseguimos fazer os gols", comentou Arthur Cabral em entrevista ao Premiere.

O atacante também afirmou que o elenco ainda está conhecendo o técnico Davide Ancelotti, novo técnico da equipe.

"É muito pouco. Poucos treinos. Sabemos da qualidade, é o primeiro trabalho dele como técnico, primeiro jogo. Esperamos dar muita alegria ao torcedor do Botafogo", declarou.

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 21 pontos e encostaram nas primeiras posições da competição. O Botafogo volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Vitória, no Nilton Santos, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.