Andrés Sánchez diz que reembolsou o Corinthians por gastos no cartão corporativo

O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, diz que reembolsou o Timão após ter admitido o uso do cartão corporativo do clube para pagamento de despesas pessoais no fim de seu último mandato, em 2020. Na ocasião, o mandatário gastou pouco mais de R$ 9 mil em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte.

Andrés prometeu que iria ressarcir o Corinthians com juros e correção monetária. Em contato com a Gazeta Esportiva, ele afirmou que depositou R$ 15 mil na conta do clube. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Marco Bello.

Procurado pela reportagem, o Timão ainda não confirma o pagamento. Caso o clube se manifeste sobre o assunto, a matéria será atualizada.

Andrés Sanchez alega que se confundiu, pois possui um cartão de crédito do mesmo banco utilizado pelo Corinthians, o Santander. Ele também diz que, à época, não foi notificado pelo departamento financeiro do clube para efetuar o reembolso.

Na oportunidade, o mandatário estava afastado da presidência do Timão depois de pedir licença. Atualmente, ele é conselheiro vitalício e membro nato do Conselho de Orientação do Corinthians (Cori).

Há ainda registros de que Andrés gastou cerca de R$ 6,9 mil no cartão do Corinthians em Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, em janeiro de 2020. O ex-presidente afirma que já acionou o departamento financeiro para averiguar a veracidade da fatura. Se comprovada, ele diz que também fará o reembolso.

O caso repercutiu nas redes sociais e também nos bastidores do Parque São Jorge. O tema virou alvo de discussão do Cori que, segundo o Meu Timão, discutirá em reunião na próxima segunda-feira possíveis punições a Andrés. Principal torcida organizada do Timão, a Gaviões da Fiel se pronunciou e exigiu "providências imediatas" contra o dirigente.