Zagueiro do Real se desculpa após falhas no Mundial: 'Não estava à altura'

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid, pediu desculpas após as recentes falhas na Copa do Mundo de Clubes, sendo a mais recente delas na eliminação para o PSG pela semifinal.

Termina uma temporada onde realizei o sonho de fazer parte do melhor clube do mundo, mas que terminou da maneira que eu menos queria. Sinto que não estava à altura de um Mundial de Clubes, que exigia o máximo, mas agora é hora de desligar e recarregar baterias. Asencio, em postagem no Instagram

O que aconteceu

O zagueiro falhou ao tentar dominar a bola dentro da área, e o PSG abriu o placar na semifinal. Os franceses golearam o time merengue por 4 a 0 e se classificaram para a final contra o Chelsea.

Além disso, ele cometeu o pênalti no empate com o Al-Hilal e foi expulso contra o Pachuca após 7 minutos em campo. Os dois compromissos foram pela fase de grupos do Mundial de Clubes.

O defensor, inclusive, foi cobrado pelo goleiro Courtois: "São dois jogos e duas vezes um pouco o mesmo erro. Temos que ser mais inteligentes e não cometer essas falhas. Mas ele sabe disso, não tem problema. Vamos lutar por ele e vamos ganhar sem ele", disse o arqueiro merengue em entrevista à DAZN.