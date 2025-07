Yuri Alberto aquece com elenco, mas segue em transição e deve desfalcar Corinthians contra o Bragantino

O atacante Yuri Alberto integrou o aquecimento junto ao elenco no treino desta sexta-feira, mas ainda segue em processo de transição física no Corinthians. O camisa 9, assim, deve ser ausência no duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para este domingo.

O Corinthians abriu as portas do CT alvinegro para a imprensa acompanhar os trabalhos iniciais na manhã desta sexta-feira. Os jornalistas tiveram a pouco mais de 20 minutos do treinamento.

Neste período, foi possível acompanhar Yuri Alberto fazendo trabalhos leves com bola junto aos demais companheiros. O centroavante participou das famosas 'rodas de bobinho'.

Yuri Alberto está em recuperação de fratura no processo transverso de L1 à direita, na região lombar, sofrida durante o jogo contra o Atlético-MG, no último dia 24 de maio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A contusão foi constatada horas depois.

O camisa 9 entrou no período de férias lesionado. Contudo, Yuri deu sequência ao tratamento da lesão. Quase diariamente, o atleta registrou uma rotina intensa de treinamentos físicos nas redes sociais. Neste período, ele foi auxiliado pelo fisiologista e fisioterapeuta Gustavo Jorge.

Com Yuri como provável desfalque, o Corinthians volta aos gramados neste sábado, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

A tendência é que Romero ou Héctor Hernández ocupe a vaga do camisa 9, assim como aconteceu nas partidas contra Vitória e Grêmio, também pela Série A.