Xicão e Derrick Lewis vencem a balança e confirmam a luta principal do UFC Nashville

Na manhã desta sexta-feira (11), o Ultimate promoveu a pesagem oficial do UFC Nashville. Com cinco representantes escalados para o evento, o 'Esquadrão Brasileiro' passou ileso e sem sustos na balança. O último do grupo a participar da cerimônia foi justamente Tallison Teixeira. Escalado para a luta principal do show, 'Xicão' bateu o peso e confirmou o duelo de gerações contra Derrick Lewis.

Quem subiu primeiro na balança foi o americano. Com um semblante fechado, Derrick Lewis atingiu a marca de 118,3 kg - dentro do limite da categoria dos pesos-pesados. Alguns minutos depois foi a vez de Xicão subir ao palco. Sorridente, o gigante brasileiro cravou 117,4 kg - cerca de 900 gramas mais leve que seu adversário deste sábado (veja abaixo ou clique aqui).

Brasil no UFC Nashville

Escalado para o 'co-main event' do show, Gabriel Bonfim também confirmou sua participação. 'Marretinha' cravou o limite da categoria com a marca de 77,5 kg. Seu adversário, Stephen Thompson, surgiu 200 gramas mais leve, com 77,3 kg. Também no card principal do UFC Nashville, Vitor Petrino fez uma mudança importante. Após sofrer duas derrotas, as primeiras da carreira, o 'Cabuloso' decidiu migrar dos meio-pesados (93 kg) para os pesos-pesados. E em seu debute até 120 kg na liga, o mineiro cravou 112,9 kg - quase 2 kg mais pesado que seu rival Austen Lane, que despontou com 111,1 kg.

Card preliminar

Já na porção preliminar do evento, o Brasil conta com mais dois atletas. E um deles roubou a cena na pesagem. Com um chapéu de cowboy e botas penduradas no pescoço (veja abaixo ou clique aqui), Valter Walker chamou a atenção ao subir na balança e cravar 110,9 kg. Seu adversário, o nigeriano Kennedy Nzechukwu despontou 3 kg mais leve, com a marca de 107,9 kg.

Única mulher brasileira escalada para o UFC Nashville, Eduarda Moura também não teve problemas. Mais adaptada à categoria dos moscas, 'Ronda' pesou 57,1 kg - mesma marca que atingiu sua oponente, Lauren Murphy. Veterana, a americana deve pendurar as luvas após medir forças contra a brasileira neste sábado.

Confira abaixo todos os pesos aferidos para o UFC Nashville:

Derrick Lewis (118,3 kg) vs Tallison Teixeira (117,4 kg)

Stephen Thompson (77,3 kg) vs Gabriel Bonfim (77,5 Kg)

Calvin Kattar (66,2 Kg) vs Steve Garcia (66,2 Kg)

Nate Landwehr (66,2 Kg) vs Morgan Charriere (66,2 Kg)

Vitor Petrino (112,9 Kg) vs Austen Lane (111,1 kg)

Junior Tafa (93,4 Kg) vs Tuco Tokkos (93,4 Kg)

Max Griffin (77,2 kg) vs Chris Curtis (77,3 Kg)

Jake Matthews (77,3 kg) vs Chidi Njokuani (77,9 kg)*

Lauren Murphy (57,1 Kg) vs Eduarda Ronda (57,1 Kg)

Kennedy Nzechukwu (107,9 kg) vs Valter Walker (110,9 Kg)

Mitch Ramirez (70,7 Kg) vs Mike Davis (70,4 kg)

Fatima Kline (52,3 kg) vs Melissa Martinez (52,6 Kg)

* Chidi Njokuani excedeu o limite em 200 gramas

