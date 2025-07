VNL feminina: Gabi homenageia Ana Cristina em vitória do Brasil

Nesta sexta-feira, o Brasil venceu a Polônia por 3 sets a 1 na Liga das Nações de Vôlei Feminino. A ponteira Gabi, destaque do time na partida com 24 pontos marcados, dedicou a vitória para a parceira Ana Cristina, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no jogo contra a França.

"Antes de mais nada, dedicar essa vitória para a Aninha, depois desse momento difícil, dessa lesão dela no joelho. Aninha, essa vitória é para você. Agora, a nossa torcida e toda energia positiva pela sua recuperação", disse Gabi.

? FIM DE JOGO! ? ?? BRASIL 3×1 POLÔNIA ??

?? (25×22, 25×21, 21×25, 25×22)

? VNL Feminina | Semana 03 pic.twitter.com/BWqQZKPeZU ? Portal Vôlei Brasil ??? (@portal_volei) July 11, 2025

Além disso, a ponteira elogiou a postura do elenco diante das dificuldades que sofreu durante a partida.

"O time hoje veio com muita agressividade, todo mundo pontuando e se ajudando, principalmente. Mesmo entre alguns altos e baixos, nossa equipe não deixou a guarda baixar em nenhum momento, principalmente no segundo set, que estávamos muito atrás", explicou.

Próximo desafio

Já classificado para as quartas de final da Liga das Nações feminina, o Brasil volta à quadra neste domingo, quando enfrenta as japonesas, donas da casa. A partida terá início às 7h20 (de Brasília), em Chiba, no Japão.

Gabi projetou o duelo. "A gente agora fecha essa etapa no jogo contra o Japão, que vai ser ainda mais difícil. A gente tem um dia para descansar, para conseguir estudar e entender que a gente pode melhorar".