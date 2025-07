Vila Nova fica no empate com o Operário-PR e tem reação freada na Série B

Depois de duas vitórias seguidas, o Vila Nova teve sua reação na Série B do Campeonato Brasileiro interrompida. Em jogo único nesta sexta-feira, na sequência da 16ª rodada, o time goiano ficou no empate sem gols diante do Operário, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O resultado só não foi pior, graças ao goleiro Halls, que pegou o pênalti de Mingotti.

Além disso, o Vila Nova perdeu a chance de retornar ao G-4 - grupo de acesso - aparecendo em sétimo lugar, com 23 pontos. Já o Operário, que vinha de duas derrotas seguidas, soma um ponto e ocupa a 13ª colocação, com 18 pontos.

Empurrado pela torcida, o Vila Nova começou a partida assustando em chute rasteiro de Dodô, com um minuto de bola rolando. A resposta do Operário veio minutos depois, quando Miranda exigiu a defesa de Halls em desvio de cabeça. O duelo caiu um pouco de ritmo depois dos 10 minutos iniciais, com muita disputa no meio de campo.

O time da casa só chegou na bola parada, em cobrança de falta de Dodô. Já o time paranaense explorava os lados do campo e teve a chance de abrir o placar, após pênalti de Wallisson Maia, porém Halls defendeu a cobrança de Vinícius Mingotti. Depois do penal, o jogo ficou tenso, com muitas faltas e pouca produtividade dos ataques.

Na volta do intervalo, o embate entre os times seguiu concentrado no meio de campo, com muitas disputas de bola. Quando conseguiam espaço, os erros de passes e lançamentos longos buscando a profundidade frustravam qualquer tentativa ofensiva de ambos. Com o passar do tempo, o panorama do duelo não se alterava.

O Vila Nova tinha uma leve superioridade e chegava com mais frequência ao ataque. Dodô arriscou de fora e mandou sob o gol. Enquanto isso, o Operário tinha dificuldade nas transições e pouco incomodava. Já na reta final, o Vila Nova teve sua última chance, com Ruan Ribeiro cabeceando e Elias garantindo o empate com grande defesa.

O Vila Nova volta a campo no próximo sábado, quando visita o Avaí, às 18h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Já o Operário atua na quinta-feira, às 19h30, diante do CRB, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), no duelo que abre a 17ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 0 OPERÁRIO-PR

VILA NOVA - Halls; Elias (Igor Inocêncio), Tiago, Wallisson Maia (Higor) e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique (Arilson) e Dodô; Bruno Xavier, André Luís (Júnior Todinho) e Guilherme Parede (Ruan Ribeiro). Técnico: Luizinho Lopes.

OPERÁRIO-PR - Elias; Diogo Matheus, Miranda, Nilson Júnior e Gabriel Feliciano; Índio (Fransérgio), Neto Paraíba (Zuluaga) e Boschilia; Allano (Pedro Lucas), Vinícius Mingotti (Ademilson) e Rodrigo Rodrigues (Brenno). Técnico: Alex Souza.

CARTÕES AMARELOS - Igor Henrique, Tiago e Walisson Maia (Vila Nova); Rodrigo Rodrigues e Miranda (Operário).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 91.745,00.

PÚBLICO - 8.919 torcedores.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).