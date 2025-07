Vila Nova empata com Operário e desperdiça chance de dormir no G4 da Série B

Nesta sexta-feira, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebeu o Operário no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e empatou sem gols.

Com o resultado, o time de Goiânia até alcançou a sétima colocação, agora com 23 pontos, mas desperdiçou a chance de dormir no G4 da competição. Se vencesse, pularia para quarto lugar. O Operário também ganhou uma posição. A equipe agora é a 13ª, com 18 conquistados.

O Vila Nova retorna aos gramados no sábado (19), contra o Avaí, pela 17ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília). Já o Operário duela com o CRB na próxima quinta-feira (17), no Estádio Germano Krüger, também pela 17ª rodada da competição nacional. Desta vez a partida acontece às 19h30.

O Vila Nova teve boa chance de abrir o placar logo no primeiro minuto de jogo. André Luís entregou para Dodô na entrada da área. O atleta arriscou a finalização, que levou muito perigo ao gol defendido por Elias.