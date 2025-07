Vila Nova e Operário-PR fazem duelo direto para ganhar posições na Série B

Nesta sexta-feira, às 19h, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), será palco de um duelo direto por recuperação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, quando Vila Nova e Operário-PR se enfrentam pela 16ª rodada em busca de reaproximação do G-4 - zona de acesso.

O Vila Nova chega embalado por duas vitórias consecutivas, resultados que encerraram uma sequência de cinco derrotas e recolocaram o time na luta pela parte de cima da tabela. Atualmente com 22 pontos, o time goiano ocupa a oitava colocação e mira o grupo dos quatro primeiros, dependendo de uma nova vitória em casa para seguir sonhando com o acesso.

Do outro lado, o Operário vive um momento delicado. A equipe paranaense venceu apenas um dos últimos sete compromissos e está em 14º lugar, com 17 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. Na última rodada, foi derrotado por 2 a 1 em casa pela Chapecoense e agora tenta a recuperação longe de Ponta Grossa (PR).

O técnico Luizinho Lopes terá de fazer ao menos uma mudança no Vila Nova. Autor do primeiro gol na vitória por 3 a 1 sobre a Ferroviária, no último domingo, o zagueiro Weverton está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática.

Se Walisson Maia não se recuperar até sexta-feira, Luizinho Lopes terá apenas um zagueiro de ofício à disposição: Tiago Pagnussat. O experiente volante Ralf, de 41 anos, pode atuar improvisado como zagueiro.

Já no Operário, o recém-chegado técnico Alex de Souza, ainda lida com dificuldades para montar sua formação ideal. Embora tenha o retorno do volante Zuluaga, o zagueiro Joseph está suspenso, enquanto Daniel Amorim (lesão) e Marcos Paulo (questões pessoais) seguem fora.

No ataque, Allano está recuperado de um estiramento no adutor e fica novamente à disposição do técnico Alex, podendo entrar no lugar de Pedro Lucas. Mas Vinícius Mingotti, que saiu contundido contra a Chapecoense, treinou normalmente e está liberado.

A rodada vai ter três jogos sábado, dois domingo, dois segunda e um apenas na terça-feira.

Confira os jogos da 16ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

Vila Nova x Operário-PR

SÁBADO

16h

Novorizontino x América-MG

18h30

Paysandu x Atlético-GO

20h30

Athletico-PR x Goiás

DOMINGO

18h30

Chapecoense x Remo

20h30

Criciúma x Ferroviária

SEGUNDA-FEIRA

19h

Athletic-MG x Avaí21h30

Botafogo x Volta Redonda

TERÇA-FEIRA

19h30

Cuiabá x Amazonas