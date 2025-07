Cruzeiro: Vice diz que renovação com Matheus Pereira é prioridade

O vice-presidente do Cruzeiro Pedro Junio afirmou que a prioridade do clube no mercado da bola é renovar o contrato do meio-campista Matheus Pereira, atualmente válido até o meio do ano que vem.

"Já estamos conversando com seus representantes. A nossa prioridade é a renovação. É um jogador muito identificado com o clube, de um profissionalismo exemplar, então temos como prioridade renovar com o Matheus Pereira", afirmou Pedro Junio ao Donos da Bola, da TV Band Minas.

Porém, o vice destacou a dificuldade da negociação, já que o camisa 10 está muito valorizado no mercado e há clubes buscando a sua contratação.

"Não é uma negociação fácil, é um jogador muito valorizado no mercado, que tem mercado fora. A gente vai fazer nas condições do clube, dentro do que for melhor para o Cruzeiro e o Matheus. Já estamos em busca da renovação", concluiu.

Desde que chegou ao Cruzeiro, em 2023, Matheus Pereira soma 14 gols e 19 assistências em 95 partidas disputadas. Nesta temporada, ele tem 21 jogos, com dois tentos marcados e três passes para gol.

O camisa 10 é um dos principais destaques do clube, que ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, empatado com o Flamengo, líder, com 24 pontos.