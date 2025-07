Veja quando Ramón Sosa pode estrear pelo Palmeiras

O técnico Abel Ferreira pode ter nova opção entre os relacionados para o retorno do Palmeiras ao Campeonato Brasileiro. O atacante Ramón Sosa foi anunciado como reforço para a equipe na última quarta-feira e tem a expectativa de já dar o cartão de visitas à torcida contra o Mirassol, próximo adversário do Verdão.

Mas, para ficar à disposição de Abel e poder estrear pelo Palmeiras, Sosa precisa, antes, ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador precisa ser inscrito pelo menos até a próxima terça-feira, véspera da partida. Palmeiras e Mirassol se enfrentam na quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Ramón Sosa chega como uma opção para Abel Ferreira para o ataque. Ele pode jogar pelas pontas, preferencialmente pela esquerda. Após a Copa do Mundo de Clubes, o Verdão viu esse setor enfraquecido com a saída de Estêvão e ausência de Paulinho, que vai perder o restante da temporada por conta de uma nova cirurgia na canela direita.

Ao longo da última temporada, pelo Nottingham Forest, o paraguaio disputou apenas 23 jogos, anotou três gols e deu uma assistência. No Campeonato Inglês, Ramón Sosa entrou em campo 19 vezes, sendo titular em uma única oportunidade, com apenas um gol marcado.

Sosa entrou em campo pela última vez no dia 5 de junho, pela seleção do Paraguai. O atacante atuou por cerca de 15 minutos na equipe, que venceu o Uruguai, por 2 a 0, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A última vez que o jogador marcou um gol foi no dia 11 de fevereiro, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Na ocasião, Ramón Sosa abriu o placar para o Nottingham Forest, contra o Exeter City, em jogo que terminou empatado por 2 a 2. Nos pênaltis, a equipe do paraguaio levou a melhor.