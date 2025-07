Vasco x Botafogo: prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Brasileiro

Após o Campeonato Brasileiro ficar um mês paralisado por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes, Vasco e Botafogo fazem o clássico carioca da 13ª rodada neste sábado, às 18h30(de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Glorioso, que chegou às oitavas de final da Copa do Mundo, venceu seu último jogo pelo Brasileirão: 3 a 2 sobre o Ceará. Com 18 pontos, está a seis do líder Flamengo.

O Vasco vive situação diferente na tabela de classificação. Mesmo vindo de um triunfo de 3 a 1 sobre o São Paulo no Morumbis, também antes da paralisação. Com 13 pontos, está a apenas dois do Internacional, que abre a zona de rebaixamento.

Fernando Diniz, técnico do Vasco, espera que sua equipe consiga manter o bom futebol exibido na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, antes da paralisação do Campeonato Brasileiro.

"Nós temos uma forma de pensar futebol e vamos a campo com o pensamento de ganhar do nosso adversário e fazendo um bom jogo. Fizemos um grande jogo contra o São Paulo e devemos ter isso em mente", disse ele.

Onde Assistir

O clássico entre Vasco e Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (Pay-per-view).

Para este duelo, o Vasco perdeu o atacante Adson, com uma lesão na tíbia. Assim, o setor será composto por Nuno Moreira, Rayan e Pablo Vegetti.

No Botafogo, o técnico Renato Paiva foi demitido na semana passada e Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, é o novo comandante do Glorioso. O elenco não conta mais com o zagueiro Jair e nem com o atacante Igor Jesus, negociados com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O elenco tem reforços importantes contratados para o Super Mundial, como o zagueiro Kaio Fernando, o meia Álvaro Montoro e os atacantes Joaquin Corrêa e Arthur Cabral, todos em condições de ir a campo. Desses, Kaio disputa com David Ricardo a vaga de Jair, enquanto Arthur Cabral é o substituto natural de Igor Jesus.

FICHA TÉCNICA



VASCO X BOTAFOGO

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 12 de julho de 2025 (Sábado)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Wagner Reway (SC)

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

Botafogo: John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Fernando (David Ricardo) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur, Arthur Cabral e Jefferson Savarino



Técnico: Davide Ancelotti