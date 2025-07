Vasco x Botafogo: diferença entre as equipes aparece na defesa

Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no retorno das disputas do Brasileirão 2025. A chave do clássico ? com previsão de equilíbrio ? pode aparecer no equilíbrio defensivo das equipes.

No Brasileirão, Vasco e Botafogo marcaram o mesmo número de gols: 14. Mas a comparação das defesas mostra uma grande diferença: enquanto o time de São Januário levou 16 gols, o Botafogo sofreu somente 7.

Nas 12 partidas disputadas na competição nacional, o Vasco não foi vazado em apenas duas. O Botafogo atuou em 11 oportunidades no Brasileirão e não levou gols em seis - ou seja, mais da metade dos jogos.

Como está a classificação

Atual campeão brasileiro, o Botafogo é o oitavo colocado do Brasileirão, com 18 pontos e um jogo a menos do que a maioria dos concorrentes. Vasco aparece em 13º na classificação, com 13 pontos.