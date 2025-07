Ultimate encaminha Netto BJJ vs Claudio Puelles para o Noche UFC, em setembro

Criada para homenagear e exaltar o 'Dia da Independência do México', a marca 'Noche UFC', em 2025, estará mais brasileira do que nunca. Afinal de contas, mais um atleta tupiniquim foi escalado para o card do dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA). Disposto a retomar o caminho das vitórias, Joaquim Silva, o 'Netto BJJ', mede forças contra o peruano Claudio Puelles, na divisão dos pesos-leves (70 kg). A luta, encaminhada para o show, foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight.

O confronto reúne dois competidores que não entram em ação há mais de um ano e, além disso, vêm de derrota. Em sua última aparição, em maio de 2024, no UFC Rio, Netto BJJ acabou superado por Drakkar Klose. Já Puelles, por sua vez, vive uma situação ainda mais delicada, visto que não luta desde fevereiro de 2024 e vem de dois reveses seguidos. Sendo assim, voltar a ter o braço erguido no Noche UFC será crucial para a pretensão de ambos na organização.

Mulheres em ação

As mulheres, de diferentes gerações, também representarão o Brasil no Noche UFC. De olho em uma disputa de título nos galos (61 kg), Norma Dumont encara a ex-campeã Raquel Pennington. Por sua vez, iniciando sua trajetória, Alice Pereira enfrenta a mexicana e 'atleta da casa' Montserrat Rendon. Com apenas 19 anos, a 'Golden Girl' se tornará a mulher mais jovem a competir no octógono do Ultimate, quebrando o recorde que pertencia à sul-coreana Chan Mi Jeon.

Luta principal

Além dos atletas já citados, que devem reforçar o Noche UFC com certo destaque, o Brasil conta com ao menos outros dois representantes no posto de maiores protagonistas do show. Afinal de contas, o 'main event' da noite em San Antonio, já anunciado, ficará por conta da disputa entre Jean Silva e Diego Lopes. Dois dos pesos-penas (66 kg) mais populares da empresa, o catarinense e o manauara também podem se aproximar de uma eventual disputa de cinturão em caso de vitória.

