Técnico do Chelsea elogia Botafogo e volta a citar férias dos brasileiros

Do UOL, em Nova Jersey (EUA)

O Botafogo foi o único clube a vencer o PSG neste Mundial de Clubes. Por isso, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, foi questionado se o Alvinegro seria uma inspiração em busca do título diante dos franceses. O italiano elogiou o time brasileiro, mas fez ressalvas:

Acredito que todas as partidas são diferentes. Tenho assistido a alguns jogos do PSG, assisti ao jogo contra o Botafogo, mas acho que também temos que assistir a jogos em que o outro time joga de forma parecida ou tem um conceito parecido com o nosso, mas é claro que o Botafogo venceu e fez uma partida muito boa

Enzo Maresca

Voltou a citar as férias dos brasileiros

Maresca também voltou a questionar a maratona de jogos e citou mais uma vez as férias dos times brasileiros. Em entrevista coletiva anterior, um jornalista brasileiro rebateu suas queixas alegando que o Fluminense havia atuado mais que o Chelsea no mesmo período, mas sem considerar o período de descanso entre dezembro e janeiro.

Quando eu disse que a gente jogou mais do que eles, um colega do Brasil disse: 'não foi bem assim'. Mas os times brasileiros ficaram de férias de dezembro a janeiro, enquanto os nossos jogadores, o último mês de férias que tiveram foi há mais de um ano. Acho que essa é uma diferença difícil para eles entenderem, mas é uma diferença enorme. Em termos de energia, estamos encerrando uma temporada, então finalmente teremos três semanas de folga após 15 meses de jogo ininterrupto, e vamos tentar recuperar nossa energia para o ano que vem

Enzo Maresca

O que mais ele falou?

PSG melhor time do mundo: "O PSG é provavelmente o melhor time da Europa, do mundo. Provavelmente no momento. Eles estão mostrando isso nessa competição. Vai ser um grande desafio, mas vamos procurar nos preparar da melhor maneira possível e tentar ganhar o jogo. Toda partida é diferente".

Fluminense também é citado: "Vai ser difícil. Para mim, todos os jogos são difíceis. Fluminense venceu a Inter de Milão e o Al-Hilal, que ganhou do Manchester City. Todos os jogos são complicados, você tem que estar pronto, se preparar para todos os detalhes".

Caicedo é dúvida: "Moisés é um jogador importante para nós. Nesta manhã ele não participou de todo o treino. Esperamos que ele possa jogar no domingo".