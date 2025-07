Tallison Teixeira garante nocaute sobre Derrick Lewis: "Sou o mais agressivo dos pesos-pesados"

Invicto no MMA profissional, Tallison Teixeira se prepara para o maior desafio de sua carreira. Neste sábado (12), o brasileiro enfrenta o veterano Derrick Lewis na luta principal do UFC Nashville e, mesmo diante do recordista de nocautes da história da organização - são 15 vitórias dessa forma -, o peso-pesado demonstra total confiança no desfecho do confronto.

Com estilo explosivo e confiança no próprio poder de definição, o atleta acredita que pode encerrar a luta antes do tempo regulamentar. Mais do que vencer, ele espera roubar os holofotes com uma trocação eletrizante.

"(Vou vencer) Por nocaute. Vou nocautear o Derrick Lewis. Talvez não seja uma luta tão longa, mas com certeza vai ser uma luta que todos vão gostar de assistir. Trocação franca, o mais agressivo possível. Tenho certeza que eu sou o mais agressivo dos pesos-pesados. Então, se vocês gostam de ver pessoas caindo, assistam à minha luta, porque eu sempre vou derrubar alguém", disparou o brasileiro, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Fim da zica?

Além de buscar a vitória mais expressiva de sua trajetória, 'Xicão' também carrega a missão simbólica de tentar encerrar uma incômoda sequência negativa para o Brasil. Em 2025, todos os atletas do 'Esquadrão Brasileiro' que lideraram eventos do Ultimate foram derrotados. Para ele, no entanto, esse ciclo está prestes a ser encerrado.

"Vamos mudar isso. Acabou, esquece. Já foram nove derrotas seguidas. Já deu o que tinha que dar. Daqui para a frente agora, é só vitória", declarou.

Retrospecto amargo

A sequência ruim teve início em janeiro, com Amanda Ribas superada por Mackenzie Dern. No mesmo mês, Renato 'Moicano' foi finalizado por Islam Makhachev. Em fevereiro, Gregory 'Robocop' caiu diante de Jared Cannonier, e em março, Alex 'Poatan' perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) para Magomed Ankalaev.

Em abril, Diego Lopes foi derrotado por Alexander Volkanovski, enquanto Carlos Prates teve sua invencibilidade encerrada por Ian Machado Garry. Em maio, Deiveson Figueiredo foi superado por Cory Sandhagen, e Gilbert 'Durinho' Burns acabou dominado por Michael Morales. O último a ser derrotado foi Charles 'do Bronx', nocauteado por Ilia Topuria no UFC 317, realizado no fim de junho.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok