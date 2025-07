Sinner derrota Djokovic e encontrará Alcaraz na final de Wimbledon

Jannik Sinner terá direito a uma revanche contra Carlos Alcaraz em uma final de Grand Slam. Nesta sexta-feira, o italiano - número 1 do mundo - chegou à decisão do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

Na semifinal, Sinner apresentou um grande desempenho na quadra de grama contra a lenda Novak Djokovic. Ele fechou o duelo em 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/3 e 6/4.

O resultado determinou a quinta vitória seguida de Sinner sobre Djokovic, que, aos 38 anos, segue em busca do recorde geral de conquistas de Grand Slam - está empatado com a australiana Margaret Court, com 24 títulos.

O número 1 do mundo dominou a semifinal do início ao fim, mesmo após um breve momento de reação do sérvio no terceiro set. Djokovic chegou a abrir 3 a 0, mas não conseguiu sustentar o ritmo e viu o italiano virar com autoridade. Sinner agora espera por Carlos Alcaraz ou Daniil Medvedev na decisão.

Sinner x Alcaraz: rivalidade

Finalistas em Wimbledon, Sinner e Alcaraz decidiram no começo de junho o título de Roland Garros. Em uma final épica, o espanhol levou a melhor por 3 sets a 2 em Paris.

No retrospecto geral, Alcaraz leva vantagem sobre Sinner por 8 a 4 - o espanhol venceu os últimos cinco duelos contra o número 1 do mundo.

Desta vez, Alcaraz irá defender o bicampeonato conquistado em Wimbledon, em 2023 e 2024.