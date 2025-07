Sinner arrasa combalido Djokovic em Wimbledon e fará nova final com Alcaraz

Em jogo que correu risco de não acontecer, Jannik Sinner aproveitou o abatimento de Novak Djokovic nesta sexta-feira para vencer a segunda semifinal de Wimbledon e confirmar nova final de Grand Slam com o espanhol Carlos Alcaraz. O número 1 do mundo superou o sérvio por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4, em pouco menos de duas horas.

A final está marcada para domingo, pouco mais de um mês após a grande decisão de Roland Garros, quando Alcaraz buscou virada épica numa das maiores partidas do torneio francês. Italiano e espanhol vão se tornar a quinta dupla de tenistas na história a disputar as duas decisões seguidas no mesmo ano. Na Era Aberta (iniciada em 1968), serão apenas a segunda dupla a obter tal feito, igualando o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, que alcançaram tal feito em 2006, 2007 e 2008.

A derrota marca não apenas a despedida de Djokovic de Wimbledon. O sérvio afirmou diversas vezes nas últimas semanas que o torneio britânico era sua maior oportunidade para chegar ao sonhado 25º título de Grand Slam, que seria o recorde absoluto entre homens e mulheres.

Sinner e Djokovic fizeram um jogo atípico, cercado de expectativas em razão de problemas físicos de ambas as partes. Os dois tenistas precisaram cancelar treinos nesta semana devido a dores e problemas pontuais. O italiano vem tratando seu cotovelo direito, enquanto o sérvio sofreu um escorregão ao fim da partida anterior, no match point, e apontou dores na perna direita.

Houve até suspense no All England Club ao longo do dia sobre se esta partida seria disputada ou não. A preocupação maior residia sobre a condição física de Djokovic. E foi justamente o sérvio que aparentou limitações ao longo desta segunda semifinal do dia. O ex-número 1 do mundo esteve irreconhecível no primeiro set, longe de apresentar as conhecidas performances de esforço físico e atitude positiva em quadra.

Do outro lado, Sinner parecia bem recuperado do susto que levou nas oitavas de final, quando esteve perto de levar 3 a 0 do búlgaro Grigor Dimitrov, que abandonou por problema físico após abrir 2 a 0 no placar. Nas quartas, o italiano atropelou o americano Ben Shelton sem dar sinais de questões físicas.

Neste cenário, Sinner aproveitou as condições favoráveis e se impôs com facilidade no primeiro set. Djokovic sequer ameaçou o saque do adversário e cometeu diversos erros de devolução, algo raro em sua carreira. A segunda parcial contou com o mesmo roteiro e ligeira reação do sérvio, que acertou 11 bolas vencedoras, contra 15 do favorito.

Antes do início do terceiro set, o ex-número 1 do mundo recebeu atendimento médico em quadra e não escondeu as dores na região do quadril e perna esquerda. Na retomada da partida, ele apostou num estilo mais agressivo para encurtar os pontos e acelerar o confronto.

Assim, chegou ao seu primeiro break point e à primeira quebra de saque na partida. Sinner, no entanto, não se abalou e devolveu a quebra. Na sequência, voltou a se impor no saque do veterano de 38 anos. Sem hesitar, confirmou o favoritismo e fechou a partida após 1h55min.