Sem Yuri, Corinthians deve ter Romero e Memphis no ataque contra Bragantino

Após um mês sem jogos oficiais, o Corinthians volta a jogar no próximo domingo (13), diante do Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, e pode ter de novo uma dupla de atacantes — com Memphis e Romero, informou a setorista Livia Camillo, na Live do Clube.

O Corinthians é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, enquanto o time de Bragança Paulista é o terceiro, com 23. As equipes entram em campo na Neo Quimica Arena às 19h (de Brasília).

O Dorival vem ensaiando algumas mudanças. Ele gosta do 4-3-3, mas sabe que vai ter desfalques, então ele armou a equipe titular essa semana com o Romero formando dupla de ataque com o Memphis, sabendo que o Yuri Alberto está na reta final de transição física depois da fratura na coluna.

E o meio-campo com Maycon, à frente da zaga, Carrillo e Martínez. Então, a gente pode ver o Garro mais adiantado, a posição em que ele está acostumado, às costas do atacante. Então uma provável escalação para enfrentar o Bragantino no domingo é: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Carrillo, Martínez e Garro; Romero e Memphis.

Livia Camillo

