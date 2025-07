'Se eu fosse roubar o Corinthians, não roubaria pelo cartão', diz Andrés

O ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez admitiu ter utilizado o cartão corporativo do clube para despesas pessoais durante sua gestão.

Em entrevista ao UOL, o ex-mandatário fez um 'mea culpa' no caso, mas atribuiu responsabilidade ao departamento financeiro pelo erro. Há cinco anos, o setor era comandado por Roberto Gavioli, atual gerente.

Se eu fosse roubar o Corinthians, não seria pelo cartão corporativo. Eu não estudei, mas não sou burro. Foi um erro, e eu vou pagar por ele.

Cometi esse erro do cartão. E o máximo que eu posso fazer é reembolsar o clube. Já falei com o financeiro, com o Gavioli, que, na época, também era do financeiro e 'comeu bola', porque ele tinha que ter me avisado e também não me avisou. Eu vou reembolsar com juros e correção monetária. Acho que tem até mais um aí, que deve ter mais um valor na mesma época lá, que eu também vou reembolsar. Ele vai verificar se tem isso aí mesmo.

Andrés Sanches, ex-presidente do Corinthians, ao UOL

Até o momento, cerca de R$ 9.416,00 foram identificados, referentes à passagem do réveillon de 2021, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. No entanto, outros R$ 6.980,40 — gastos em Fernando de Noronha, no Pernambuco — no mesmo período.

Segundo Andrés, houve uma confusão com o uso do cartão. Em outras ocasiões, ele afirma ter arcado ocm despesas do clube em seu cartão, sem pedir reembolso depois.

Confundi os cartões. O máximo que posso fazer é reembolsar o clube com correção e juros. E é isso que vou fazer.

Andrés Sanchez

O ex-presidente também afirmou que nunca confere as próprias faturas e, por isso, não percebeu quando os valores não apareceram no documento. Quando o caso veio à tona por meio do perfil "Mala Oficial", do "X" (antigo Twitter), Andrés procurou Gavioli pedindo a confirmação do gasto.

Como eu já usei o meu cartão para o clube, isso faz parte. Infelizmente errei, mas assumi o meu erro. Ele demorou porque não tinha os dados. Quando confirmou, eu assumi o erro imediatamente.

Andrés Sanchez

Com juros e correção, o valor a ser reembolsado deve ficar em torno de R$ 15.700. O pagamento, de acordo com o empresário, será feito ainda nesta quinta-feira.

O episódio acontece num momento político delicado no Corinthians, a menos de um mês da votação de impeachment de Augusto Melo, presidente afastado que foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. Andrés não descarta que o vazamento tenha relação com o cenário político atual.