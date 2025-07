São Paulo não vence Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro há 4 jogos; confira

O São Paulo busca quebrar um tabu diante do Flamengo no Maracanã para se recuperar no Brasileirão. Isso porque o time não vence o rival em jogos válidos pela competição nacional desde 2021. São três derrotas e um empate.

O último triunfo foi pela 19ª rodada, no dia 1º de novembro de 2020, quando o Tricolor goleou o time carioca por 4 a 1, com gols de Tchê Tchê, Brenner, Reinaldo e Luciano.

Já a má sequência começou com um revés por 5 a 1, em julho de 2021. Naquela partida, válida pela 13ª rodada da Série A, o Tricolor até abriu o placar com Arboleda, mas sofreu a virada com três tentos de Bruno Henrique, um de Gustavo Henrique e o último de Welington, contra.

O jogo mais recente entre as equipes no Maracanã foi realizado no dia 17 de abril de 2024, quando o Flamengo saiu vencedor pelo placar de 2 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão.

O novo confronto acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), novamente no Maracanã, pela 13ª rodada da Série A.

Confira os últimos quatro jogos entre São Paulo e Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão:

Flamengo 5 x 1 São Paulo - 25/07/2021

Flamengo 3 x 1 São Paulo - 17/04/2022

Flamengo 1 x 1 São Paulo - 13/08/2023

Flamengo 2 x 1 São Paulo - 17/04/2024