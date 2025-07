Santos ganha folga após amistoso e volta a treinar no fim de semana

Após a vitória no amistoso contra a Desportiva Ferroviária-ES, o elenco do Santos ganhou folga nesta sexta-feira.

Os atletas santistas se reapresentam às 14h30 (de Brasília) deste sábado no CT Rei Pelé, com treino às 15h30. Já no domingo, o elenco se reapresenta às 9h, para iniciar as atividades às 10h.

O encontro emocionante entre Vicente e Neymar antes da partida de ontem!

O próximo compromisso oficial do Santos será na quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale ressaltar que o Peixe receberia o Palmeiras neste fim de semana, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Atualmente, o Santos ocupa atualmente a 15ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos somados nas 12 primeiras rodadas.