Santos fica perto de renovar o contrato do Robinho Jr; veja os detalhes

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos está perto de renovar o contrato de Robinho Jr.

O que aconteceu

O Santos deve assinar nos próximos dias um aditamento no contrato de Robinho Jr. Faltam poucos detalhes.

O Peixe se adiantou por conta do interesse do Grêmio, como publicou o GE. O clube gaúcho estava de olho no pagamento da multa rescisória.

O Santos vai aumentar o salário do atacante e reformular, consequentemente, a multa para o mercado nacional. O garoto tem 17 anos.

O vínculo atual, válido até 30 de abril de 2027, será mantido até 17 de dezembro, quando Robinho completará 18 anos. A partir daí, o prazo já acertado será estendido até 2030.

A multa rescisória internacional é de 100 milhões de euros (R$ 650 mi). A multa nacional equivale a duas mil vezes a média salarial do atleta.

O contrato tem gatilhos esportivos, condicionados ao desempenho. A remuneração e cláusulas compensatórias podem aumentar com esses bônus. No fim do ano, quando o jovem completar 18 anos, uma nova valorização pode ser discutida.

Essa renovação ocorrerá logo após a estreia de Robinho Jr. O Menino da Vila fez a primeira partida no amistoso contra a Desportiva Ferroviária, ontem, em Cariacica.

Os bastidores da negociação

A conversa pela renovação durou alguns meses e foi acelerada com o interesse do Grêmio. O Santos fez cinco ou seis reuniões desde março.

Robinho Jr não tem empresário. A carreira é agenciada pela mãe, Vivian Jus Guglielmetti, com a ajuda de José Luiz Macedo, advogado da família.

As decisões também passam por Robinho. As questões contratuais foram discutidas com o ex-atacante nas visitas quinzenais da família em Tremembé.

Mais do que uma valorização financeira, a preocupação da família era com o projeto desportivo. Robinho Jr e seus representantes queriam sentir que as chances no elenco profissional estão próximas.

O Santos, então, deu esses sinais para facilitar um acordo. Robinho fez mais treinos no elenco profissional, foi inscrito no Campeonato Brasileiro e agora estreou. Com o ex-técnico Pedro Caixinha, o garoto ficou frustrado ao ser relacionado pela primeira vez e acabar preterido de última hora por Gabriel Veron.

As tratativas foram conduzidas principalmente por Daniel Alves, membro do Comitê de Gestão, e José Renato Quaresma, diretor da base. Essas reuniões também tiveram a colaboração de Gustavo Ferreira, ex-coordenador geral da base e agora coordenador do profissional, e Rodrigão e Léo, ex-atletas que também trabalham nas categorias inferiores. Houve também o apoio de Guilherme Barbosa, advogado da base.

O contrato foi entregue pelo advogado Guilherme Barbosa pessoalmente a Robinho em Tremembé. O ex-jogador passou o recado sobre a confiança no presidente Marcelo Teixeira para os próximos passos do seu filho.

Após a longa negociação, Robinho Jr vai assinar em breve o novo contrato. Agora titular do sub-20, o garoto será conduzido com cautela ao elenco profissional. Ele treinará com o técnico Cleber Xavier e jogará na base até ficar pronto.