Santos e São Paulo firmam acordo para utilização de estádios

Santos e São Paulo fecharam um acordo para a 'troca' de estádios. O documento prevê a realização de três jogos do Peixe no Morumbis e e três partidas do Tricolor na Vila Belmiro.

A iniciativa visa aproximar os clubes de seus torcedores em diferentes regiões, especialmente na capital paulista.

O Santos revelou que enviará ofício à CBF solicitando que o primeiro seja contra o Juventude, pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para o dia 4 de agosto, às 20h (de Brasília).

Santos FC e São Paulo FC fecham acordo para utilização de estádios ? Santos FC e São Paulo FC assinaram um MOU que prevê a realização de três partidas do time santista no Morumbis e três jogos do time da capital na Vila Belmiro. A permuta faz parte dos planos da gestão em... pic.twitter.com/bsVduPNm7s ? Santos FC (@SantosFC) July 11, 2025

Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, afirmou que a ideia é manter o sucesso de público em São Paulo. A última partida do Alvinegro Praiano na capital foi no dia 12 de maio, contra o Ceará. O duelo, realizado no Allianz Parque, atraiu 35.240 pessoas.

"Fizemos grandes partidas recentemente na capital, com uma adesão fantástica de público e nossa intenção é manter esse sucesso, ajudando tanto a torcida quanto o nosso time", afirmou o mandatário.