Santos abre venda de ingressos para jogo contra o Flamengo; veja preços e informações

O Santos abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Flamengo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

A comercialização de ingressos foi aberta às 11 horas desta sexta-feira e acontece por meio do site sociorei.com. A venda está sendo feita maneira escalonada, com prioridade para os associados do clube - seguindo a pontuação do rating de cada um dos sócios, classificados em estrelas.

Os associados que possuem cinco estrelas, quatro e três estrelas já podem adquirir suas entradas. Já os que detêm duas estrelas poderão comprar os bilhetes a partir das 16h. Por fim, a venda geral de ingressos estará liberada a partir das 18h desta quinta-feira.

Os valores dos bilhetes para a partida contra o Flamengo variam entre R$ 300,00 a R$ 480,00. Os setores mais baratos são as Arquibancadas Cosmo Damião e José de Alencar, enquanto o mais caro é a Cadeira Coberta Dom Pedro.

O Santos ocupa atualmente a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos somados nas 12 primeiras rodadas.

Chegou a hora do Sócio Rei com 3 estrelas garantir seu ingresso para #SANxFLA! ?? #VemPraVila A prioridade de compra é aberta de acordo com a quantidade de estrelas: ?? Abertura cadeiras

?????????? 10 horas

???????? 12 horas

?????? 14 horas

?? Abertura arquibancadas

???? 16... pic.twitter.com/qdQYVLZwcT ? Santos FC (@SantosFC) July 11, 2025

Veja os valores dos ingressos para o jogo entre Santos e Flamengo:

Arquibancada Cosmo Damião



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 75,00



Gold: R$ 37,50



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 75,00



Gold: R$ 37,50



Black: Gratuito

Cadeira Térrea



Inteira: R$ 400,00



Meia: R$ 200,00



Silver: R$ 150,00



Gold: R$ 100,00



Black: R$ 50,00

Cadeira Social Dom Pedro



Inteira: R$ 480,00



Meia: R$ 240,00



Silver: R$ 180,00



Gold: R$ 120,00



Black: 60,00

Cadeira Social Princesa Isabel



Inteira: R$ 480,00



Meia: R$ 240,00



Silver: R$ 180,00



Gold: R$ 120,00



Black: 60,00

Cadeira Coberta Dom Pedro



Inteira: R$ 480,00



Meia: R$ 240,00



Silver: R$ 180,00



Gold: R$ 120,00



Black: 60,00

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 75,00



Gold: R$ 37,50



Black: Gratuito

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida



Inteira: R$ 400,00



Meia: R$ 200,00



Silver: R$ 150,00



Gold: R$ 100,00



Black: R$ 50,00