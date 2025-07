Revanche entre Ankalaev e Poatan pode acontecer em outubro, revela empresário

A aguardada revanche entre Magomed Ankalaev e Alex 'Poatan' Pereira pode estar mais próxima de acontecer. Segundo Ali Abdelaziz, empresário do lutador russo, o segundo capítulo desse duelo nos meio-pesados (93 kg) está sendo articulado para outubro, com duas datas no radar do UFC: o UFC 320, no dia 4, em Las Vegas (EUA), e o UFC 321, marcado para o dia 25, em Abu Dhabi (EAU).

Em entrevista ao podcast 'Pound-for-Pound', Abdelaziz demonstrou confiança total em seu cliente e previu um desfecho ainda mais dominante na possível revanche. Segundo ele, o campeão agora está em um nível superior de preparo e confiança.

"Acho que o Alex é um bom lutador. Um verdadeiro guerreiro. É um leão. Mas, sinceramente, Ankalaev já deveria ter conquistado o cinturão há dois ou três anos. Alex nunca teria sido campeão. Vou te dizer uma coisa - se eles se enfrentarem novamente, e isso deve acontecer em outubro - vai ser pior para o Alex", afirmou.

O primeiro embate entre os dois aconteceu em março, quando o russo venceu por decisão unânime dos juízes, encerrando a passagem de Poatan como dono do título da categoria. Com o triunfo, ele ampliou sua sequência invicta para 14 combates.

Crítica ao UFC

Durante a mesma entrevista, o empresário fez críticas à forma como o Ultimate tratou a trajetória de seu atleta até o topo da divisão. Ele afirmou que pessoas influentes dentro da organização estariam retardando a ascensão do meio-pesado e torcendo por sua derrota na primeira luta contra o brasileiro.

"Já deveria ter sido a vez do Ankalaev. Hunter Campbell, Mick Maynard, todo o pessoal do UFC, todos estavam segurando ele. Agora sabem o que está por vir. Eles estavam rezando para ele perder", disparou.

Para Abdelaziz, a vitória foi um recado direto ao UFC: o domínio do russo é apenas o começo. A expectativa agora gira em torno da confirmação oficial da revanche e da definição do palco que sediará mais um capítulo desta rivalidade em ascensão.

