Retorno do Brasileirão 2025: confira a situação do campeonato após 12 rodadas

Paralisado desde junho devido ao Mundial de Clubes, o Brasileirão retorna neste sábado. Confira a situação do campeonato após um mês.

Resumo do Brasileirão (fonte: Sofascore)

Líder

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos em 11 jogos. Até o momento, foram 7 vitórias, 3 empates e uma derrota. O Cruzeiro aparece logo em seguida, com os mesmo 24 pontos, mas com saldo de 8 gols, contra 20 do Rubro-Negro.

Zona de rebaixamento

O Internacional abre a zona de rebaixamento com 11 pontos em 12 jogos, seguido pelo Fortaleza, na 18ª posição, com 10 pontos e a mesma quantidade de partidas. O Juventude ocupa o 19º lugar com oito pontos e o Sport é o lanterna com três, ambas as equipes têm 11 jogos disputados.

Artilharia

Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, é o artilheiro até o momento com nove gols marcados. Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Pablo Vegetti, do Vasco, completam o top 3 com oito gols, cada. Melhores jogadores

Segundo o Sofascore, Arrascaeta é o jogador com a melhor pontuação até o momento. O uruguaio tem nota 8.22. Enquanto Kaio Jorge e Matheus Pereira, ambos do Cruzeiro, receberam notas 7.61 e 7.52, respectivamente.

Melhor time

O Flamengo lidera a lista entre os melhores ataques do campeonato, com 24 gols. O time carioca também tem a melhor defesa: levou apenas 4.

Indisciplinados

O São Paulo é a equipe que mais levou cartões amarelos até agora no Brasileirão: 42. O Fortaleza soma o maior número de expulsões, com 4.

Jogos adiados

Neste final de semana, Palmeiras enfrentaria o Santos e o Fluminense jogaria contra o Mirassol, porém as partidas foram adiadas por conta da volta recente dos clubes do Mundial e ainda não têm data marcada.

Além do Verdão e do Tricolor das Laranjeiras, Flamengo e Botafogo também tiveram seus duelos da 12ª rodada adiados.