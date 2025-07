Prestes a completar 150 jogos pelo São Paulo, Rafael projeta restante da temporada: "Vamos brigar por tudo"

O goleiro Rafael está prestes a completar uma grande marca pelo São Paulo. Caso entre em campo contra o Flamengo, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão, o atleta atingirá 150 jogos com a camisa tricolor.

"É uma marca que me enche de orgulho. Quando cheguei ao São Paulo, sabia da grandeza do clube, mas viver tudo o que vivi aqui nesse período é especial demais. Cada jogo foi uma batalha, uma entrega. Completar 150 com essa camisa é uma honra, mas não quero parar aqui. Seguirei trabalhando para alcançar novos feitos, e o mais importante ajudar o clube a conquistar títulos", destacou o camisa 23.

Em sua terceira temporada pelo São Paulo, Rafael analisou que a pausa durante o Mundial de Clubes foi importante ao elenco e destacou o trabalho de Crespo, que retornou ao comando do Tricolor.

"Foi um tempo importante para gente se preparar bem, ajustar o que precisava e chegar bem nesse período de muitos jogos por várias competições. O Crespo chegou com ideias claras, já conhece o clube e está trazendo um estilo intenso. O grupo está todo focado e preparado para um grande segundo semestre", disse.

O goleiro ainda projetou o restante da temporada e afirmou que a equipe brigará por todas as competições que ainda disputa.

"Sabemos que temos muito a conquistar ainda. Temos grandes desafios pela frente na temporada. O Brasileiro é longo, mas precisamos reagir. E temos os mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil. Vamos brigar por tudo", afirmou Rafael.

Ao longo do período com a camisa tricolor, Rafael conquistou a inédita Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil em 2024, sendo, inclusive, eleito o melhor arqueiro em ambas as competições.

As boas atuações renderam ao goleiro a convocação para a Seleção Brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, disputados em março de 2024, além dos duelos diante de México e Estados Unidos. Por fim, Rafael ainda integrou o elenco que disputou a Copa América.

O goleiro, que recentemente estendeu seu vínculo com o São Paulo até dezembro de 2027 ? com possibilidade de renovação até o fim de 2028 ? já defendeu o clube em 149 partidas, 32 delas apenas nesta temporada. Ao longo desse período, ele terminou 63 jogos sem sofrer gols e, no total, foi vazado 129 vezes, o que resulta em uma média de 0,86 gol por jogo.