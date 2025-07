Presidente da Renault descarta troca de Colapinto na Alpine: 'Vai terminar o ano na Fórmula 1'

A notícia de que Franco Colapinto perderia seu lugar no cockpit da equipe Alpine na Fórmula 1 já a partir do GP de Bélgica, no dia 27 de julho, está sendo tratada como "um mal-entendido" dentro da escuderia. Parceira da escuderia, a Renault garantiu, através de seu presidente na Argentina, que o piloto fica ao menos até o fim da temporada.

A notícia esquentou nos últimos dias por causa de um possível descontentamento de Flávio Briatore, o chefe da equipe, com os resultados ruins de Franco Colapinto após somente seis corridas disputadas na temporada. O argentino cometeu erro no último GP, em Silverstone, na Inglaterra, e abandonado, o que teria sido o estopim para uma troca imediata.

Briatore teve de desmentir que tivesse sondado o finlandês Valtteri Bottas para a vaga. Outros nomes também foram especulados para já dirigir o carro da Alpine em Spa-Francorchamps, inclusive o do brasileiro Felipe Drugovich.

Nesta sexta-feira, Pablo Sibilla, presidente da Renault na Argentina, país de Colapinto, tratou de dar sossego ao piloto e seus fãs ao garantir que não haverá mudanças na Alpine até dezembro. "Sim, sim, ele termina o ano. O tema de que houve problemas nas cinco corridas foi um comunicado mal-entendido do próprio Flávio (Briatore)", afirmou, no programa Podría Funcionar , na Argentina, ao ser questionado sobre Colapinto.

Os agentes de Colapinto já haviam soltado um comunicado nas redes sociais para descartar "rumores infundados." Sibilla aproveitou para revelar que a Renault está até tentando levar a marca Alpine para o país sul-americano.

"Estamos analisando para ver se trazemos a marca Alpine para a Argentina. Hoje não podemos confirmar porque temos de fazer as contas e ver se os números fecham." Franco Colapinto seria o garoto-propaganda.