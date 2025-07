Pontos positivos e negativos: veja o que o Santos tira de amistoso

O Santos venceu a Desportiva Ferroviária por 3 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A seguir, veja pontos positivo e negativos que o Peixe tira do amistoso.

Neymar



O meia-atacante foi o grande destaque da partida. O astro jogou como um legítimo camisa 10, bem solto em campo e criou as principais chances da partida. Ele colocou os companheiros em ótimas condições algumas vezes e deixou a sua marca, em um pênalti muito bem batido. Ainda não está 100%, mas mostrou que pode ser um diferencial para esta segunda metade do ano.

Robinho Jr.



O meia-atacante ganhou a sua primeira chance entre os profissionais e deixou uma boa impressão. O jovem de 17 anos entrou aos 23 minutos do segundo tempo e logo deu uma assistência para o gol de Diego Pituca. O filho do Robinho é um promessa das categorias de base e está ganhando cada vez mais espaço no Santos.

Laterais



O técnico Cleber Xavier parece ter encontrado uma solução para as laterais. Em meio a tantos problemas na direita, quem está se firmando no setor é Escobar. O lateral esquerdo jogou mais uma vez improvisado e foi bem, dando segurança na defesa e um bom suporte ofensivo.

Do outro lado, Souza está cada vez mais a vontade no profissional. O garoto está mostrando o bom apoio ao ataque que mostrou nas categorias de base e pode ser uma boa arma para o time no segundo semestre.

Incógnita no ataque



Deivid Washington foi titular, mas não conseguiu aproveitar a chance. O atacante teve atuação bem discreta. Na volta do intervalo, Tiquinho Soares entrou em campo. Na reta final, Luca Meirelles ganhou alguns minutos. Cleber Xavier segue sem definir o camisa 9 ideal.

Falta de eficiência



Ainda dentro do ataque, o Santos segue com um problema na hora de finalizar as jogadas. O clube já vinha com esse problema e não mostrou evolução. O Peixe desperdiçou algumas chances claras em Cariacica.

E não são apenas os atacantes que estão pecando. Diante da Desportiva, por exemplo, Barreal, Zé Rafael, Souza e Escobar perderam oportunidades.

Defesa reserva



No segundo tempo, já com os suplentes, o Santos sofreu um gol que deixou um alerta. O sistema defensivo falhou na bola aérea. Houve um erro na marcação do escanteio, que foi cobrado curto. Na hora que a bola foi alçada na área, Zé Ivaldo não marcou e viu o rival cabecear sozinho para o fundo da rede.

Agora, o próximo compromisso do Alvinegro Praiano será na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos não joga neste final de semana. O time receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.