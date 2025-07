Pés no chão! Valter Walker revela plano conservador para se tornar campeão do UFC

Uma linha reta é a menor distância entre dois pontos. Mas nem sempre o caminho mais rápido até um objetivo é o mais aconselhável. Valter Walker parte desta premissa. Com um posicionamento raro nos esportes de combate, o brasileiro não demonstra pressa para alcançar o topo e, eventualmente, se tornar campeão do UFC. Ciente que ainda tem margem para evoluir e amadurecer, o peso-pesado coloca os pés no chão e faz planos a longo prazo na principal liga de MMA do mundo.

E o fator que justifica tal postura é justamente a faixa de peso em que Valter compete. Tradicionalmente, os pesos-pesados atingem o auge físico e técnico com idades mais avançadas no MMA, se comparadas às das demais categorias. Sendo assim, com apenas 27, o wrestler brasileiro admitiu, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que ainda não possui o nível necessário para lidar com o pelotão de elite da divisão. Por isso, 'The Clean Monster' adota uma postura mais conservadora para gerenciar sua trajetória no UFC.

"Acredito que a maturidade muscular de um atleta do peso-pesado chegue lá para uns 30, 32 anos. É estatística. Se analisar quando os pesos-pesados se tornam campeões, é com uns 35 anos. Então para que eu vou para o ranking, top 10, se eu sei que não estou pronto para ser campeão agora? Se sei que não tenho essa maturidade para ser campeão agora? Vou lá, beleza. Aí ganho uma, duas lutas. Aí pego um top 5 e perco. Aí pego um top 6 e perco. Aí o UFC: 'Tchau, vai embora'. Tem que ser consciente e fazer as coisas no seu tempo, quando você está pronto", frisou Walker.

Consolidação a longo prazo

Com apenas três lutas disputadas no Ultimate e de contrato recém-renovado, Valter pretende construir seu legado degrau por degrau, de olho no longo prazo. Sua maior meta, por ora, é se manter ativo e dentro do plantel de atletas da liga presidida por Dana White. Embalado por duas vitórias consecutivas via finalização no octógono mais famoso do mundo, o brasileiro volta à ação neste sábado (12), no UFC Nashville, contra Kennedy Nzechukwu.

"Estou sem pressa. Tenho só 27 anos, seis anos de MMA. Meu planejamento é me manter o máximo de tempo possível no UFC. Ficar no UFC uns 10, 12 anos. Pretendo lutar até uns 40 anos de idade. Não quero sair do UFC e, sei lá, lutar boxe, como a galera faz. Quero sair do UFC para me aposentar e não lutar nunca mais. Quero ficar o máximo de tempo possível no UFC, meu plano de vida é esse. Treinar, me dedicar, ganhar as lutas e me manter", destacou o brasileiro.

Além de Valter Walker, outros quatro brasileiro entrarão em ação no card do UFC Nashville. Também nos pesos-pesados, Talison 'Xicão' Teixeira lidera o show diante de Derrick Lewis. Também até 120 kg, Vitor Petrino encara Austen Lane. O 'co-main event' da noite fica por conta do duelo entre Gabriel 'Marretinha' Bonfim e Stephen Thompson. Por fim, entre as mulheres, Eduarda 'Ronda' Moura mede forças contra a veterana Lauren Murphy.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok