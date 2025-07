Pedro fica fora do Flamengo x São Paulo por opção técnica

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Pedro está fora do jogo do Flamengo contra o São Paulo por opção técnica.

O jogador não entrou na lista de relacionados para a partida deste sábado, no Maracanã.

O entendimento da comissão técnica é que Pedro não está com o desempenho adequado e por isso ele ficará fora do duelo. A informação inicial foi do ge, confirmada pelo UOL.

Sem Pedro, Filipe Luís tem Bruno Henrique e Plata como opções para a faixa central do ataque.

Pelas imagens divulgadas pelo Flamengo, Pedro estava no treino desta sexta, fez trabalhos na academia. A versão do clube, no entanto, é que ele não chegou a fazer trabalho separado dos demais.

O jogo contra o São Paulo é o primeiro do Flamengo após o Mundial de Clubes. Nos EUA, o atacante foi preterido nos principais jogos (contra Chelsea e Bayern de Munique).

A alegação de Filipe Luís é que ele ainda estaria abaixo do que ele precisa em termos físicos.

Na última semana, o nome de Pedro esteve envolvido em uma controvérsia no clube, porque um membro do departamento de futebol disse ao colunista Mauro Cezar Pereira, aqui no UOL, de que aceitaria negociar o jogador por 15 milhões de euros. A diretoria administrativa do Flamengo não curtiu.