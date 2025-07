Palmeiras tem quatro desfalques em dia de reapresentação; confira situação do DM

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta sexta-feira, e fez o primeiro treino desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Abel Ferreira teve quatro baixas importantes na atividade. São eles os laterais Giay e Piquerez, o zagueiro Murilo e o meio-campista Mauricio.

O meia Mauricio realizou um procedimento simples no ombro direito e foi submetido a trabalhos à parte no campo. A intervenção médica ainda é em decorrência da lesão sofrida pelo atleta em fevereiro, neste mesmo ombro. Na ocasião, ele passou por cirurgia e desfalcou o Verdão por cerca de dois meses.

Sexta-feira de reapresentação e treino na Academia de Futebol ?? pic.twitter.com/edkAEkJ7kt ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 11, 2025

Giay também foi entregue ao DM palestrino devido a uma entorse sofrida no joelho direito durante o Mundial. O lateral direito seguiu um cronograma de trabalho no campo sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Já o lateral esquerdo Piquerez também foi baixa no treino do Alviverde devido a uma cirurgia dentária. O uruguaio permaneceu na parte interna das dependências do clube sob supervisão do NSP, mesma situação do zagueiro Murilo, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, sofrida no dia 23 de junho.

Agora, o técnico Abel Ferreira acompanha a evolução dos atletas no DM e terá a dor de cabeça para escalar a equipe que entra em campo na próxima quarta-feira, contra o Mirassol. O confronto, válido pela 14ª rodada do Brasileirão, acontece às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.