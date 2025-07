Palmeiras retoma atividades após Mundial de Clubes e Sosa faz 1º treino com novos companheiros

Descansado após alguns dias de folga pós disputa do Mundial de Clubes, o elenco do Palmeiras retomou as atividades nesta sexta-feira, já mirando as competições do segundo semestre, a começar pelo Brasileirão, no qual o time entra em campo na quarta-feira, diante do Mirassol. A novidade foi o primeiro treino do atacante Ramón Sosa com os novos companheiros.

O atacante da seleção paraguaia foi contratado do inglês Nottingham Forest para a vaga do jovem Estêvão, negociado ao Chelsea e que nem trabalha mais no clube alviverde. Com contrato de cinco temporadas, o reforço realizou parte do trabalho integrado ao grupo e complementou o dia com uma atividade física à parte.

O Palmeiras voltaria a jogar pelo Brasileirão já neste domingo, em visita ao Santos, na Vila Belmiro. Mas com pouco tempo para descanso/preparação, a CBF aceitou o pedido da diretoria e deixou o clássico sem data definida. Desta forma, os comandados de Abel Ferreira só retornam aos gamados na quarta-feira, às 19 hors, quando recebem o Mirassol no Allianz Parque.

Até lá, o técnico português terá tempo para armar sua nova formação ofensiva sem o talentoso Estêvão. Paulinho, uma opção interessante, passará por cirurgia, o que deixa a estreia de Sosa cada vez mais perto. Abel rodou bastante o elenco nos Estados Unidos e ainda busca um time ideal.

Neste retorno ao Brasil, a comissão técnica palmeirense comandou um trabalho técnico de pressão na marcação, posse de bola e passes, além de um jogo em campo reduzido. O grupo foi completado com o atacante Riquelme Fillipi e o lateral-esquerdo Arthur, do time sub-20

Abel Ferreira teve quatro desfalques no treino. O meia Mauricio passou por um procedimento no ombro direito e realizou atividades à parte no gramado. Já o lateral-direito argentino Giay ficou no Núcleo de Saúde e Performance (NSP) tratando a entorse no joelho direito sofrida durante o Mundial de Clubes. Assim como o lateral-esquerdo Piquerez, que passou por uma cirurgia dentária. Por fim, o zagueiro Murilo continua tratando a lesão da coxa esquerda que antecipou sua jornada nos Estados Unidos.