Palmeiras reencontra Brasileirão com chance de fazer as pazes com Allianz

O Palmeiras se reapresenta hoje já de olho no confronto com o Mirassol pela "reestreia" no Brasileirão e tem a chance de encerrar um jejum no Allianz Parque.

O que aconteceu

O time de Abel Ferreira ainda busca sua primeira vitória no Allianz pelo Brasileirão. Até o momento, foram duas derrotas — contra Flamengo e Bahia — e um empate, com o Botafogo.

As duas vitórias do clube paulista como mandante na competição ocorreram na Arena Barueri. O Palmeiras levou a melhor nos clássicos contra Corinthians e São Paulo.

O desempenho em casa é um "sinal vermelho" para o Palmeiras neste Brasileirão. Segundo levantamento da UFGM, o Alviverde é o terceiro pior mandante entre os 20 clubes da Série A, com 46,37% de aproveitamento, à frente apenas de Santos e Sport.

O baixo aproveitamento, inclusive, vai de encontro às "metas" de Abel Ferreira para brigar pelo título nacional. No livro "Cabeça Fria, Coração Quente", o treinador reforça a necessidade de ter um bom desempenho em seus domínios, buscando ser o melhor mandante de todo o torneio.

Jogos Palmeiras como mandante no Brasileirão:

Palmeiras 0 x 0 Botafogo - Allianz Parque

Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Arena Barueri

Palmeiras 0 x 1 Bahia - Allianz Parque

Palmeiras 1 x 0 São Paulo - Arena Barueri

Palmeiras 0 x 2 Flamengo - Allianz Parque

Situação no campeonato

O Palmeiras está na quarta colocação e vem de duas derrotas seguidas. Os reveses para Flamengo e Cruzeiro, inclusive, fizeram o Alviverde cair da liderança para a quarta posição.

Abel Ferreira não poderá contar com o vendido Estêvão e os lesionados Paulinho e Murilo. O camisa 10 passará por nova cirurgia na perna, enquanto o zagueiro se recupera de um problema muscular.

O português, porém, ganhou um ponta-esquerda: o paraguaio Ramón Sosa. O jogador foi anunciado pelo clube paulista na última quarta-feira e assinou até o meio de 2030.

O Palmeiras encara o Mirassol na quarta-feira, às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão. O Alviverde tem 22 pontos e não disputará a rodada deste fim de semana devido à participação no Mundial de Clubes.