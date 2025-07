Palmeiras abre janela de transferências com reforço e tem destinos a definir no elenco

A janela de transferências abriu, oficialmente, nesta quinta-feira. Querendo reforçar o clube, que voltou desfalcado da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras já anunciou sua primeira contratação da janela: o atacante Ramón Sosa, ex-Nottingham Forest. Por outro lado, o Verdão tem alguns jogadores com destinos incertos no clube e terá que resolver a situação nos próximos dias.

Sem Estêvão e Paulinho, Abel Ferreira voltou dos Estados Unidos com o ataque desfalcado. O primeiro foi para o Chelsea, conforme definido em negociação selada há cerca de um ano, enquanto Paulinho precisou dar um passo atrás e passará por cirurgia na canela direita na próxima semana, com dia ainda não definido.

Sosa, não necessariamente chega como opção para substituir Estêvão. O atacante até pode atuar improvisado, como Abel já fez com outros jogadores, mas ele atua preferencialmente pela ponta esquerda. Para atuar na direita, o Verdão ainda tem Facundo Torres e Felipe Anderson.

Trio com destino a definir

O Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol nesta sexta-feira e deve focar em definir o futuro de três jogadores, que já podem assinar pré-contrato com qualquer clube. São eles os laterais Mayke, Marcos Rocha e o goleiro Marcelo Lomba. Todos têm vínculos apenas até dezembro de 2025.

Mayke despertou interesse do Santos, que monitora o atleta desde antes da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras, porém, definiu que só olharia para esses assuntos depois do torneio, que teve fim de linha para o clube nas quartas de final depois de derrota por 2 a 1 para Chelsea.

Marcelo Lomba chegou a receber sondagem do Fluminense, em maio, mas o Verdão determinou a permanência do atleta. Na ocasião, o clube até chegou a negociar com Gabriel Grando, do Grêmio. Marcos Rocha, que teve seu contrato renovado pela última vez em 2024, também vive, por enquanto, sua última temporada no clube, a que deve ser sua última, aos 36 anos.

E são nessas condições que o Palmeiras volta a campo na quarta-feira, dia 16, para enfrentar o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão terá duas rodadas a menos que a maioria dos adversários, já que tem pendentes as 12ª e 13ª rodadas.