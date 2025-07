Organizada exige "providências imediatas" contra Andrés Sanchez após gastos no cartão do Corinthians

Principal organizada do Corinthians, a Gaviões do Fiel veio a público nesta sexta-feira para exigir "providências imediatas" contra o ex-presidente do Timão, Andrés Sanchez. Na última quinta-feira, ele admitiu ter utilizado o cartão corporativo do clube para o pagamento de despesas pessoais no fim de seu último mandato, em 2020.

A Gaviões publicou um forte posicionamento nas redes sociais e pediu que o Conselho de Ética do clube acolha as denúnicas formais para apurar os fatos. Caso as irregularidades sejam de fatos comprovadas, a organizada solicitou que o órgão promova a expulsão de Andrés do quadro de associados do clube.

Atualmente, o ex-presidente do Corinthians é conselheiro vitalício e membro nato do Conselho de Orientação do Timão (Cori).

"O Gaviões da Fiel não compactua com corrupção, desvio de conduta ou qualquer ação que prejudique o Corinthians", diz trecho do comunicado da organizada.

Na fatura de Andrés, divulgada nas redes sociais, constam compras realizadas no fim daquele ano em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, referentes a hospedagem, um passeio e também ida a um restaurante, além de outros gastos. A despesa, ao todo, é de R$ 9.416. Em contato com a reportagem da Gazeta Esportiva, o ex-presidente reconheceu os gastos no cartão e prometeu reembolsar o clube em breve.

Andrés Sanchez alega que se confundiu, pois possui um cartão de crédito do mesmo banco utilizado pelo Corinthians, o Santander. Ele também diz que, à época, não foi notificado pelo departamento financeiro do clube para efetuar o reembolso.

Em sua conta oficial do X (antigo Twitter), o ex-presidente também se manifestou e confirmou que irá ressarcir o clube com juros e correção monetária.

Veja o comunicado da organizada na íntegra:

"O Gaviões da Fiel Torcida, fundada para fiscalizar e defender incondicionalmente os interesses do Sport Club Corinthians Paulista, vem a público exigir providências imediatas diante das recentes denúncias envolvendo o ex-presidente Andrés Sanchez, acusado de uso indevido do cartão corporativo do clube.

A Fiel Torcida, que sustenta este clube com amor, presença e fidelidade, não admite que seu nome seja sujo por práticas que afrontam a transparência e a moralidade que devem reger a administração desta instituição.

Exigimos que o Conselho de Ética do Corinthians cumpra o seu papel e atue de forma independente, de acordo com o que determina e rege o Estatuto, acolhendo as denúncias formais para apurar os fatos, garantindo ampla defesa e, se comprovadas as irregularidades, promovendo a exclusão do ex-presidente do quadro de associados.

Da mesma forma, reivindicamos que o Conselho Deliberativo abra imediatamente todas as contas e movimentações financeiras dos últimos anos para análise detalhada, permitindo que a Fiel Torcida saiba como o dinheiro do clube foi utilizado.

O Gaviões da Fiel não compactua com corrupção, desvio de conduta ou qualquer ação que prejudique o Corinthians. Lutaremos sempre para que o clube seja administrado de forma ética, honesta e transparente, honrando a grandeza de sua história e o peso de sua torcida.

Exigimos respeito!



Chega de notícias negativas!



O Corinthians é do povo e deve ser tratado com dignidade!".