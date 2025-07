Neymar vai do gol à 'fuga' em jogo do Santos com boas-vindas de Robinho Jr

Os santistas tiveram um gostinho de 2010 no seu 2025 ontem. O Santos venceu a Desportiva Ferroviária por 3 a 1, em amistoso disputado no Espírito Santo, com Neymar e Robinho Jr, o filho do ex-jogador, em campo.

Neymar foi do gol à "fuga"

O camisa 10 começou seu primeiro jogo após renovar com o Santos como titular. Capitão, ele ditou o ritmo da equipe e foi o dono do primeiro tempo.

Neymar participou dos dois gols do Santos na etapa inicial. Primeiro, cobrou pênalti com categoria para abrir placar. Depois, deu um toque sutil após receber passe de Barreal e deixou Guilherme livre para fazer o segundo do Peixe.

O meia-atacante também deu bons passes, levou pancada e se irritou. Ele participou de quase todas as jogadas ofensivas da equipe e deixou Escobar, Guilherme e Deivid Washington com boas oportunidades de marcaram após passes precisos. No seu momento de maior ira, se revoltou após entrada de Alex Galo, da Desportiva Ferroviária, e reclamou do adversário.

Neymar assistiu ao segundo tempo direto do banco de reservas e precisou "fugir". Torcedores invadiram o gramado do Estádio Kleber Andrade mais de uma vez e, na segunda, o camisa 10 foi escoltado por seguranças para dentro do vestiário. O jogo foi encerrado com cinco minutos de antecedência.

Robinho Jr. mostra credenciais

O atacante entrou ao longo do segundo tempo. Ele, inclusive, substituiu Padula, que havia entrado no lugar de Neymar na volta do intervalo.

Robinho Jr em ação durante jogo entre Santos e Desportiva Ferroviária Imagem: Divulgação/Santos

Não demorou muito para Robinho Jr. deixar sua marca. Seis minutos depois de entrar, o atacante recebeu lançamento de Igor Vinícius, dominou pela esquerda e tocou para o meio. Rollheiser fez o corta-luz, e Pituca bateu para fazer o terceiro e último gol do Santos no jogo.

Robinho Jr. fez sua estreia pelo profissional usando a camisa 7, a mesma usada pelo pai. Além da assistência, ele tentou lances agudos, partiu para cima dos adversários, mas não conseguiu o seu gol.