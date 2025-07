Mundial de Surfe: Luana Silva perde na estreia e vai à repescagem em J-Bay

A brasileira Luana Silva não começou bem sua campanha em Jeffreys Bay, na África do Sul. Na manhã desta sexta-feira, ela foi superada em sua bateria de estreia e terá que disputar a repescagem para seguir viva na penúltima etapa da temporada regular do Circuito Mundial.

O que aconteceu

Luana ficou atrás das rivais desde o início e não conseguiu encontrar seu melhor surfe. Já na reta final, teve duas boas chances para tentar a virada: a primeira, uma onda da série, com bastante parede e potencial de manobras — mas sem execução precisa, acabou desperdiçada.

Na seguinte, Luana tentou encaixar um tubo, mas foi acertada pelo lip e caiu da prancha. Luana Silva, com 9,27, ficou na terceira colocação e agora joga suas fichas na repescagem.

Quem brilhou

Quem brilhou foi a australiana Isabella Nichols. Com apenas duas ondas surfadas, anotou 7,33 e 6,67 para fechar a bateria com 14 pontos e garantir a vitória com uma atuação estratégica e precisa.

A havaiana Bettylou Sakura Johnson, com 12,83, também caiu para a repescagem. Ela chegou a conquistar a segunda melhor nota da disputa, um 7,01, mas não conseguiu tirar a liderança de Nichols.