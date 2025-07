Mercado comemora retorno aos treinos após lesão e projeta volta no Internacional

Após quase dez meses, Gabriel Mercado está perto de retornar aos gramados. O zagueiro do Internacional sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro de 2024, em um jogo diante do São Paulo. Recuperado, o argentino celebrou sua volta aos treinos.

"Estou muito orgulhoso e feliz pelo retorno aos gramados. Eu estava desejando isso faz tempo, treinar com meus companheiros, sem restrições. Os últimos dias têm sido ótimos. Estou conseguindo desempenhar e vou estar apto para jogar quando o treinador precisar", declarou Mercado, em entrevista à TV do Internacional.

Perto do retorno

O Internacional volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez após a lesão, Roger Machado relacionou Mercado, que deve iniciar no banco de reservas.

"Se Deus e o treinador quiser (risos), eu vou estar lá no Beira-Rio. Foram tantos jogos que eu fiquei de fora. Sempre fiquei pensando que quando chegasse o dia em que eu voltasse, que eu estivesse preparado", disse ele.

Com a ajuda de Mercado, o Inter busca se recuperar no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Colorado está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 12 pontos em 11 jogos.