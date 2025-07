Mekies mostra ambição após 1º dia de trabalho na Red Bull: 'Venceremos os desafios'

Laurent Mekies iniciou seus trabalhos de diretor de equipes e CEO da Red Bull encantado e mostrando enorme ambição em manter os grandes resultados que a escuderia somou nos últimos anos sob a batuta de Christian Horner na Fórmula 1. "Venceremos os desafios."

Admitindo que a primeira missão será conhecer o nome de todos da "equipe incrível", para a qual definiu repleta de "talentos", o diretor que veio da parceria Racing Bulls após a demissão de Horner se apresentou aos novos companheiros em Silverstone, na Inglaterra.

"Eu ainda olho para esses caras como a maioria das pessoas do nosso lado da equipe os olha", disse o novo diretor. "Vemos as melhores pessoas do mundo no que fazem, é isso que esta equipe é, mesmo sendo concorrentes no passado. Vemos a Red Bull como a equipe mais afiada, tendo conseguido acumular a maior quantidade de talentos juntos, e vocês são simplesmente os melhores no que fazem, e é um privilégio entrar para a equipe", elogiou.

A estreia oficial em um GP será em Spa-Francorchamps, na Bélgica, daqui 16 dias. O ele revelou o que espera. "O foco será realmente garantir que todas as pessoas talentosas aqui tenham o que precisam para dar o seu melhor, porque elas já são as melhores, e vamos nos concentrar nisso, em garantir que a energia da Red Bull esteja fluindo pela equipe", disse.

O tetracampeão holandês Max Verstappen está na terceira colocação, atra?s dos pilotos da McLaren, em temporada até então complicada. Além de não descartar a briga pelo título, Mekies já fala sobre 2026, quando a modalidade passará por nova reformulação.

"Não estamos subestimando o desafio que temos pela frente. A Fórmula 1 provavelmente enfrentará a maior mudança de regulamentação de sua história (em 2026), e isso tem um lugar muito especial para a Red Bull, já que estamos adotando nossa própria unidade de potência", revelou. "Será um desafio incrível, e todos enfrentarão juntos. Tenho certeza de que, somando as contribuições de todos como equipe, venceremos este desafio."

Antes, porém, a meta é mais tranquila. "Falta um próximo passo: e o que eu mal posso esperar para fazer é conhecer as pessoas", explicou. "Obviamente, ainda não faz nem um dia, então mal posso esperar para conhecer o máximo de pessoas possível desta equipe incrível, descobrir a magia, os rapazes e moças que fazem a mágica nos bastidores", exaltou.

"E é a isso que as próximas semanas serão dedicadas, para tentar conhecer o máximo possível de pessoas nossas, ouvi-las, tentar entender essa máquina linda e mágica que é a equipe Red Bull de Fórmula 1 e, eventualmente, encontrar maneiras de contribuir para isso."