Mãe de Eliza Samudio recebe pertences da filha: 'Não estou preparada'

Do UOL, em São Paulo

Sônia Moura, mãe de Eliza Samudio, recebeu de volta os pertences da filha que estavam sob posse da Justiça.

O que aconteceu

A devolução foi feita após 15 anos da morte de Eliza Samudio. A revelação foi feita por ela ao jornal O Tempo.

Entre os itens, estão um computador, sandálias e um óculos de Eliza Samudio. Sônia, no entanto, ainda não abriu o computador. A advogada dela e uma outra pessoa foram as únicas a acessarem o conteúdo desde que a devolução foi feita.

Esses itens que recebi para a Justiça não têm valor nenhum, mas para mim têm muito sentido, têm valor emocional. Sônia Moura, ao O Tempo

Bruninho, filho de Eliza Samudio com o ex-goleiro Bruno, sabe da existência do computador, mas não chegou a pedir para ver o que há dentro, apesar da avó dizer que liberaria o acesso.

São memórias dela. Tem muita foto lá dentro, várias conversas. Procurei uma pessoa de minha confiança para tirar o que tem lá e colocar em um HD externo. O Bruninho sabe que o computador está lá, mas não pediu para acessar item nenhum. Na realidade, nem eu acessei. Quem acessou foi a advogada, aí ela falou 'tem isso e isso'.

A minha vida anda um pouco corrida, mas isso mexe com o psicológico. Não tive curiosidade de ver, tem muitas fotos do Bruno, conversas dela com ele, outras conversas, muita foto dela também. Emocionalmente não estou preparada para acessar isso [o computador]. Sônia Moura, ao O Tempo