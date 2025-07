Lucas Moura e Lucas Ferreira não viajam com elenco do São Paulo para pegar o Flamengo

O São Paulo terá dois desfalques importantes para o confronto contra o Flamengo, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Lucas Moura, que tratou uma lesão no joelho, não viajará com a delegação para o Rio de Janeiro.

Apesar de treinar com o grupo desde o início da semana, o camisa 7 ainda cumpre um cronograma individualizado de recuperação e não está pronto, segundo o departamento médico, para retornar aos jogos.

Além dele, Lucas Ferreira também será ausência. Com dores na região do quadril, o jogador permanecerá na capital paulista para continuar tratamento com os fisioterapeutas do clube.

Desta maneira, ambos se juntaram a Luciano (suspenso por acúmulo de cartões), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Calleri (cirurgia no joelho) na lista de desfalques para a reestreia de Hernán Crespo à frente do São Paulo.

A delegação tricolor embarca em voo fretado nesta tarde e ficará concentrada no Rio até o horário da partida. Com 12 pontos e ocupando a 14ª posição na tabela, o São Paulo busca se distanciar da zona de rebaixamento.

O duelo no Maracanã marcará ainda o retorno da equipe aos gramados após a pausa do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.