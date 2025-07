Lucas Moura cumpre cronograma específico de treinos e desfalca o São Paulo contra o Flamengo

O técnico Hérnan Crespo terá um desfalque de peso na estreia de sua segunda passagem pelo São Paulo. Mesmo trabalhando com o grupo a semana inteira, o meia-atacante Lucas Moura não foi relacionado para o jogo com o Flamengo neste sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão.

O ídolo tricolor será preservado diante dos líderes para estar 'inteiro' diante do Red Bull Bragantino no meio de semana. O São Paulo toma todos os cuidados com Lucas Moura para evitar que o problema na cápsula posterior do joelho direito não retorne.

O clube havia antecipado um retorno do camisa 7 aos gramados antes da pausa do Mundial de Clubes e Lucas Moura novamente acusou dores. Agora, só retornará com 100% de certeza que pode voltar a jogar em alto nível sem correr riscos.

Além do astro, o clube não terá Luciano, suspenso, no Maracanã, além do jovem Lucas Ferreira, que acusou dores no quadril e fará trabalhos com a fisioterapia do São Paulo para tentar ir ao interior do estado na próxima rodada.

Em contrapartida, Ferreirinha viajou com o grupo e deve ser a novidade ofensiva no Rio. Resta saber se ao lado de André Silva ou Dinenno, dúvida que Crespo levará até momento antes de a bola rolar. O técnico não descarta utilizar os dois centroavantes juntos.

Certa é a presença de Oscar, considerado o cérebro do time no meio-campo. O armador está totalmente livre dos problemas musculares, assim como o volante Marcos Antonio, que deve ser opção para o decorrer da partida. Luan, de volta de empréstimo ao Vitória, também foi relacionado.