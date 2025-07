Luan é relacionado pelo São Paulo pela 1ª vez desde retorno e pode enfrentar o Flamengo

Depois de 19 meses fora de uma lista de relacionados do São Paulo, o volante Luan volta a ficar à disposição da equipe neste sábado, no confronto diante do Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. O jogador retorna ao elenco principal após um período de empréstimo ao Vitória, em 2024, e meses afastado dos planos da comissão técnica tricolor.

Formado em Cotia, Luan viveu seu auge no São Paulo em 2021, sob o comando, justamente, do reestreante Hernán Crespo, com quem foi titular absoluto na conquista do Campeonato Paulista. O volante foi importante naquela campanha, inclusive marcando um dos gols da final contra o Palmeiras, encerrando uma seca de nove anos sem títulos do clube.

A sequência positiva foi interrompida por graves lesões musculares. Em outubro de 2021, Luan sofreu uma avulsão tendínea durante o primeiro treino de Rogério Ceni no comando do time. Ele voltou a atuar em março de 2022, mas voltou a se lesionar logo depois, sendo submetido a uma cirurgia no adutor. No total, disputou apenas 13 partidas naquela temporada.

?? ? ??#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/yM7ZgbN3vL ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 11, 2025

Em 2023, recuperado fisicamente, somou 28 jogos e fez parte do elenco campeão da Copa Betano do Brasil. No entanto, perdeu espaço e foi emprestado ao Vitória no início de 2024, onde disputou 27 partidas. Após o fim do vínculo, retornou ao São Paulo, mas não foi utilizado por Luis Zubeldía e chegou a treinar separado do grupo.

Com a chegada de Hernán Crespo, Luan volta a ter oportunidades. A boa relação entre os dois e o esforço demonstrado pelo atleta no dia a dia pesaram na decisão de reintegrá-lo. Se entrar em campo neste sábado, ele quebrará um jejum de 653 dias sem atuar pelo São Paulo.

Além de Luan, o Tricolor terá outros retornos importantes: Marcos Antônio, Oscar, Ferreirinha e Rodriguinho foram liberados pelo departamento médico e reforçam a equipe no duelo contra o Flamengo. Por outro lado, Lucas Moura, Lucas Ferreira e Luciano estão fora.

O São Paulo busca reação no Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente a 14ª colocação, com 12 pontos. Já o Flamengo lidera a competição com 24 pontos conquistados em 11 jogos. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Maracanã.