Longe dos holofotes e protocolo estrito: como é a pesagem oficial no boxe

Dois locais, dois holofotes. No boxe, a pesagem aberta ao público e transmitida ao vivo para o mundo inteiro é importante para o espetáculo, mas a oficial mesmo ocorre longe das câmeras - assim como no UFC.

No caso de Katie Taylor e Amanda Serrano, aconteceu em um hotel charmoso, na 6ª Avenida, em Nova York, a poucos quarteirões do Madison Square Garden, onde elas lutarão nesta sexta-feira pelo cinturão indiscutível dos superleves. O UOL esteve nas duas pesagens.

Elas bateram o peso e confirmaram a luta - a terceira entre duas das maiores boxeadoras de todos os tempos.

Protocolo estrito

Uma comissão é responsável por verificar o peso de cada atleta, sempre com um membro da equipe da adversária presente no momento em que a atleta sobe na balança. Lutadoras do card principal e do card preliminar participaram.

O fiscal perguntava o nome completo de cada uma. Isso gerou até um momento engraçado com a irlandesa Katie Taylor, uma das maiores campeãs de todos os tempos no boxe, com títulos mundiais, europeus e até ouro olímpico - além dos cinturões no boxe profissional. Ao subir na balança, ele perguntou o nome dela e só deu prosseguimento à pesagem quando ela respondeu, arrancando risos de todos.

A britânica Ellie Scotney também foi pega pelo protocolo. Estava pronta para subir na balança, esperando apenas um representante de sua adversária, a mexicana Yamileth Mercado, mas precisou voltar porque não tinha passado pelo médico.

Como elas não podem ultrapassar o peso estipulado da sua categoria, cada boxeadora se pesa com a vestimenta que preferir. Algumas com mais peso, outras com menos.

A canadense Tamm Thibeault foi a última a subir na balança e encontrou uma sala vazia. A organização pediu que os poucos que ainda estavam na pesagem se retirassem, por questões de privacidade da lutadora. Algumas atletas precisam remover o máximo de roupas possíveis para bater o peso.

Como ela era a última, a imprensa não retornou ao local da pesagem, mas poderia se ainda tivessem outras lutadoras para se pesar.

Outro local, outro holofote

Katie Taylor durante pesagem antes de luta contra Amanda Serrano Imagem: Sarah Stier/Getty Images for Netflix

Mais tarde no mesmo dia, mais de 7 horas depois, as lutadoras subiram ao palco do teatro do Madison Square Garden para uma última pesagem e encarada. O peso que aparecia no telão junto à balança era o mesmo da pesagem feita de manhã, mas elas estavam até com roupas diferentes. Algumas com vestimentas mais pesadas do que usaram na pesagem feita horas antes.

O holofote também era bem maior: luzes, torcida presente ao teatro, mais profissionais de imprensa e um palco, além da transmissão ao vivo. É um show interessante e que com certeza serve para animar as boxeadoras para o dia seguinte.

O host do evento Kody 'Big Mo' Mommaerts, responsável pelo anúncio de cada boxeadora no palco, até apresentou as fiscais das quatro organizações mundiais (WBA, WBC, IBF e WBO). Elas subiram ao palco, mas não participaram da conferência do peso, como o fiscal fez de manhã.

As pesagens separadas fazem parte do pacote completo do boxe e de outras competições de luta, mas não deixa de ser interessante notar a diferença de uma para outra bem de perto.

Katie Taylor e Amanda Serrano se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 21h (de Brasília). O card principal vai ter transmissão da Netflix.