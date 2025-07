Liverpool aposenta a camisa 20 em homenagem a Diogo Jota

Imagem: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

O Liverpool confirmou nesta sexta-feira que irá aposentar a camisa 20 em homenagem a Diogo Jota. O ex-atleta da equipe faleceu na última semana em decorrência de um acidente de carro na Espanha e terá seu antigo número eternizado no clube.

Conforme o comunicado, a camisa 20 não será mais utilizada em nenhuma das categorias do Liverpool, o que inclui os times de base e feminino.

"A mudança é o reconhecimento não apenas da contribuição imensurável que nosso rapaz de Portugal deu aos sucessos dos Reds em campo nos últimos cinco anos, mas também do profundo impacto pessoal que ele teve em seus colegas de equipe e torcedores, e das conexões eternas que ele construiu com eles", diz a nota.

Neste domingo, o Liverpool faz sua estreia na temporada 2025/26, diante do Preston, em partida amistosa. O jogo também deve contar com ações e homenagens a Diogo Jota e seu irmão, André Silva, que também morreu no acidente.

"Acredito que esta é a primeira vez na história do Liverpool Football Club que tal honra é concedida a um indivíduo. Portanto, podemos dizer que esta é uma homenagem única a uma pessoa excepcionalmente maravilhosa", declarou Michael Edwards, CEO de futebol da equipe.

A partida que marca o início da temporada para o Liverpool, contra o Preston, será às 11h, no estádio Deepdale.